Леонард и Митчелл — лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард и защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

«Торонто» на минувшей неделе одержал три победы в трёх встречах. В среднем за матч Кавай Леонард набирал 30,7 очка, делал 8,7 подборов и 5 результативных передач. «Рэпторс» (33-12) возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Победная серия команды составляет 5 матчей.

«Юта Джаз» одержал три победы. Средние показатели Донована Митчелла за матч составили 31,5 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи. «Джаз» (23-21) занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.