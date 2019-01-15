Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Сакраменто» обыграл «Портленд», «Нью-Орлеан» — «Клипперс»

«Сакраменто» обыграл «Портленд», «Нью-Орлеан» — «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:107. Хозяева были сильнее только во второй четверти (30:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов на счету Аль-Фарука Амину. В составе победителей 19 очков в активе Бадди Хилда. Марвин Бэгли оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:117.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 16 подборов. 27 баллов на счету Джулиуса Рэндла.

У калифорнийцев дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов оформил Монтрез Харрелл. 25 баллов в активе Данило Галлинари.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
115:107
(24:27, 30:17, 29:31, 32:32)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Хилд - 19, Богданович - 18, Фокс - 16, Багли III - 13, Коли-Стайн - 12, Джайлс - 12, Джексон - 9, Феррелл - 6, Шамперт - 6, Бьелица - 4, Мейсон, Маклемор, Куфос
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 35, Тёрнер - 14, Амину - 13, Лейман - 13, Леонард - 11, Макколлум - 6, Нуркич - 6, Карри - 5, Стаускас - 2, Коллинс - 2, Харклесс, Трент-мл., Саймонс
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
117:121
(36:32, 27:34, 25:28, 29:27)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 26, Галлинари - 25, Харрис - 21, Л. Уильямс - 18, Брэдли - 9, Гортат - 7, Уоллес - 5, Беверли - 3, Скотт - 3, Торнвелл, Жильжо-Александер, Мотли, Марьянович
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 46, Рэндл - 27, Холидей - 19, Пэйтон - 11, Окафор - 6, Миллер - 6, Джексон - 3, Мур - 3, Кларк, Миротич, Фрейзер, Джонсон, Хилл
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент