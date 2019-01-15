«Сакраменто» обыграл «Портленд», «Нью-Орлеан» — «Клипперс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:107. Хозяева были сильнее только во второй четверти (30:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. Дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов на счету Аль-Фарука Амину. В составе победителей 19 очков в активе Бадди Хилда. Марвин Бэгли оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 121:117.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 46 очков и 16 подборов. 27 баллов на счету Джулиуса Рэндла.

У калифорнийцев дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов оформил Монтрез Харрелл. 25 баллов в активе Данило Галлинари.