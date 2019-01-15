Трёхочковый с фолом Хардена и передача Конли — в обзоре игры «Рокетс» — «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» и завершилась со счётом 112:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, записавший в актив 57 очков, 9 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и один блок-шот. Форвард Дануэл Хаус набрал 15 очков, собрал 4 подбора, отдал одну результативную передачу и совершил один перехват. Разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли собрал коллекцию из 14 очков, 7 подборов, 7 передач и одного перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Хьюстон» (25-18) занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» (19-24) — 14-е.