Турция обратилась в Интерпол из-за связей Кантера с террористами

Министерство юстиции Турции обратилось с красным уведомлением в Интерпол на центрового «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера за его участие в «вооружённой террористической организации», сообщает Eurohoops. Это означает, что Кантер может быть экстрадирован в Турцию из США.



Отмечается, что Кантер якобы помог террористической группе большой суммой, а также поддержал её в социальных сетях во время попытки провести в Турции военный госпереворот в 2016 году. Также утверждается, что Энес присутствовал на некоторых встречах с террористической организацией.



У Кантера уже есть ордер на арест на его имя за «членство в террористической группе». Таким образом, турецкое правительство хочет, чтобы он был экстрадирован в Турцию в соответствии с международными соглашениями, чтобы завершить расследование его дела.