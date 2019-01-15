«Цмоки-Минск» прекратил работу с Крутиковым, команду возглавит Вергун

Руководство «Цмоки-Минск» приняло решение прекратить сотрудничество с тренером Александром Крутиковым, сообщает пресс-служба минского клуба. После его отставки команду возглавит Ростислав Вергун, который до этого назначения являлся главным тренером «Цмоки-Резерв». Последние при Вергуне уверенно лидируют в чемпионате Белоруссии, одержав 14 побед в 14 матчах, и занимают пятое место во второй лиге литовского чемпионата.

В тренерский штаб Вергуна войдёт Эдмундс Валейко, ранее отстранённый Крутиковым от работы. Вместе с последним команду покинет Егор Мещеряков, который выполнял функции ассистента главного тренера.

«Цмоки-Минск» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ одержал лишь 2 победы, потерпев 10 неудач. В минувшем туре минчане на домашней арене уступили «Калеву».