Прифтис: игра с «Цедевитой» критически важна для УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от поединка очередного тура Еврокубка, в котором его команда на домашней арене примет «Цедевиту».

«Эта игра критически важна для нас, и нам очень важно одержать победу. У нас нет права на иной результат, ведь это будет домашняя встреча. У „Цедевиты“ есть пара отличных защитников, опытные большие и плюс ко всему этому другие талантливые исполнители. Секрет победы будет заключаться в скоростном баскетболе, максимальной энергии и в концентрации», — приводит слова специалиста официальный сайт Еврокубка.

После двух матчей второго группового раунда в квартете H УНИКС занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе одну победу при одном поражении.