«Атланта» готова обменять Лина, Дэдмона и Бэйзмора до дедлайна

Руководство «Атланты Хоукс» готово рассматривать варианты с обменом ряда опытных игроков. В Джорджии не исключают возможности отказа от услуг разыгрывающего Джереми Лина, центрового Дуэйна Дэдмона и форварда Кента Бэйзмора, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.

«Хоукс» заинтересованы в обмене, чтобы получить как можно больше драфт-пиков, что сыграет ключевую роль в перестройке команды. Ранее к услугам Лина проявляли интерес в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Теперь сообщается, что защитника в своих рядах хотят видеть и в «Сакраменто Кингз».

Лин в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 39 матчах, набирая в них 10,8 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 3,6 передачи в среднем.