Дженкинс: играть с «Олимпиакосом» всегда тяжело, особенно на выезде

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс поделился ожиданиями от матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом».

«С «Олимпиакосом» всегда тяжело играть, особенно на выезде. Но нам уже некуда отступать, в турнирной таблице очень высокая плотность, и, чтобы пробиться в плей-офф, надо одержать как можно больше побед в оставшихся матчах. Обыграв «Фенербахче», мы доказали, что способны выиграть у любого соперника, и продолжаем бороться за выход в следующий раунд», — приводят слова Дженкинса «Известия».

«Химки», набрав 21 очко, занимают 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги.

Матч «Олимпиакос» — «Химки» состоится 17 января в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум». Начало встречи — в 22:00 мск.