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«Филадельфия» и «Индиана» добились разгромных побед

«Филадельфия» и «Индиана» добились разгромных побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил с разгромным счётом 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34-17). Особо хозяевам удалась заключительная четверть, которую они выиграли с преимуществом в 17 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 балла и 13 подборов. Близок к трипл-даблу был Бен Симмонс, в активе которого 20 очков, 11 подборов и 9 передач.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Финикс Санз» — 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24). По 20 очков в составе победителей набрали Тайрик Эванс и Боян Богданович.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
149:107
(40:27, 43:31, 32:32, 34:17)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Симмонс - 20, Батлер - 19, Редик - 15, Чендлер - 14, Болден - 14, Шамет - 12, Джонсон - 8, Макконнел - 8, Мускала - 4, Брюэр - 3, Коркмаз - 1
Миннесота Тимбервулвз: Роуз - 15, Таунс - 13, Уиггинс - 12, Тиг - 11, Денг - 11, Шарич - 11, Гибсон - 10, Толливер - 8, Дьенг - 7, Окоги - 6, Джонс - 3, Бэйлесс, Бэйтс-Диоп
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
131:97
(38:19, 24:32, 34:22, 35:24)
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Богданович - 20, Эванс - 20, Тёрнер - 18, Коллисон - 15, Сабонис - 14, Янг - 12, Джозеф - 10, Оладипо - 8, Холидей - 5, Лиф - 4, Джонсон - 3, Макдермотт - 2, О'Куинн
Финикс Санз: Уоррен - 18, Убре - 16, Эйтон - 14, Холмс - 13, Букер - 8, Джексон - 8, Бриджес - 7, Дэниелс - 6, Окобо - 4, Мелтон - 3, Эйси, Андерсон, Бендер
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