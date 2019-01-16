«Филадельфия» и «Индиана» добились разгромных побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил с разгромным счётом 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34-17). Особо хозяевам удалась заключительная четверть, которую они выиграли с преимуществом в 17 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 балла и 13 подборов. Близок к трипл-даблу был Бен Симмонс, в активе которого 20 очков, 11 подборов и 9 передач.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Финикс Санз» — 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24). По 20 очков в составе победителей набрали Тайрик Эванс и Боян Богданович.