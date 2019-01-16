«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Карри и Томпсон набрали 62 очка на двоих

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил с разгромным счётом 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30). Для «Уорриорз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали защитники «Голден Стэйта» Клэй Томпсон и Стивен Карри, которые набрали по 31 баллу. 27 очков в активе Кевина Дюранта. У Дрэймонда Грина 13 передач. Близок к дабл-даблу был Кевон Луни, на счету которого 9 очков и 12 подборов.

В составе «Денвера» 22 очка набрал Малик Бисли, 21 — у Джамала Маррея. В активе центрового Николы Йокича 17 очков, 8 передач и 4 подбора.