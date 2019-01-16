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«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Карри и Томпсон набрали 62 очка на двоих

«Голден Стэйт» разгромил «Денвер», Карри и Томпсон набрали 62 очка на двоих
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и уступил с разгромным счётом 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30). Для «Уорриорз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали защитники «Голден Стэйта» Клэй Томпсон и Стивен Карри, которые набрали по 31 баллу. 27 очков в активе Кевина Дюранта. У Дрэймонда Грина 13 передач. Близок к дабл-даблу был Кевон Луни, на счету которого 9 очков и 12 подборов.

В составе «Денвера» 22 очка набрал Малик Бисли, 21 — у Джамала Маррея. В активе центрового Николы Йокича 17 очков, 8 передач и 4 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
111:142
(38:51, 22:28, 23:33, 28:30)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Денвер Наггетс: Бисли - 22, Маррей - 21, Йокич - 17, Бартон - 11, Миллсэп - 10, Пламли - 9, Эрнангомес - 7, Крэйг - 4, Лайлз - 4, Гудвин - 3, Моррис - 2, Уэлш - 1, Лайдон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 31, Карри - 31, Дюрант - 27, Кук - 11, Луни - 9, Игуодала - 8, Ливингстон - 8, Йеребко - 7, Белл - 4, Грин - 4, Маккинни - 2, Эванс
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