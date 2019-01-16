«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, проиграв «Лейкерс» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32). Для «Буллз» это поражение стало восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Лонзо Болл, набравший 19 очков. Дабл-даблом отметился форвард «Лейкерс» Кайл Кузма (16 очков, 12 подборов). Близок к трипл-даблу был Брэндон Ингрэм, в активе которого 16 очков, 9 подборов и 7 передач.

В составе «Чикаго» 18 очков набрал форвард Джабари Паркер, 17 — у Лаури Маркканена. На счету разыгрывающего Зака Лавина 10 очков и 8 передач. В активе Уэнделла Картера 10 подборов.