Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, проиграв «Лейкерс» в гостях

«Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд, проиграв «Лейкерс» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и победил со счётом 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32). Для «Буллз» это поражение стало восьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Лонзо Болл, набравший 19 очков. Дабл-даблом отметился форвард «Лейкерс» Кайл Кузма (16 очков, 12 подборов). Близок к трипл-даблу был Брэндон Ингрэм, в активе которого 16 очков, 9 подборов и 7 передач.

В составе «Чикаго» 18 очков набрал форвард Джабари Паркер, 17 — у Лаури Маркканена. На счету разыгрывающего Зака Лавина 10 очков и 8 передач. В активе Уэнделла Картера 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
107:100
(19:18, 25:25, 32:25, 31:32)
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Болл - 19, Колдуэлл-Поуп - 17, Кузма - 16, Ингрэм - 16, Макги - 9, Чендлер - 8, Зубац - 7, Михайлюк - 6, Бизли - 4, Стивенсон - 3, Харт - 2, Вагнер
Чикаго Буллз: Паркер - 18, Маркканен - 17, Хатчинсон - 12, Арчидиаконоу - 12, Харрисон - 10, Лавин - 10, Данн - 6, Картер - 6, Селден - 5, Портис - 2, Фелисио - 2, Блэкени, Лопес
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент