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Леброн Джеймс увеличил интенсивность тренировок

Леброн Джеймс увеличил интенсивность тренировок
Баскетбол / НБА

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, увеличил интенсивность тренировок и нагрузку на них.

«Я с оптимизмом смотрю на перспективы возвращения Джеймса в строй. Думаю, скоро мы услышим хорошие новости. Пока он ещё не выполняет прыжковые упражнения, но уже отрабатывает броски и передачи. Кроме того, Леброн много бегает. Завтра он пройдёт медицинское обследование, и мы получим больше информации», – прокомментировал ситуацию ESPN главный тренер команды Люк Уолтон.

Джеймс получил повреждение в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». С тех пор «Лейкерс» одержали 4 победы при 7 поражениях и опустились на 8-е место в Западной конференции.

Леброн Джеймс пропустит ещё как минимум три матча из-за травмы паха
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