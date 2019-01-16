Леброн Джеймс увеличил интенсивность тренировок

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, увеличил интенсивность тренировок и нагрузку на них.



«Я с оптимизмом смотрю на перспективы возвращения Джеймса в строй. Думаю, скоро мы услышим хорошие новости. Пока он ещё не выполняет прыжковые упражнения, но уже отрабатывает броски и передачи. Кроме того, Леброн много бегает. Завтра он пройдёт медицинское обследование, и мы получим больше информации», – прокомментировал ситуацию ESPN главный тренер команды Люк Уолтон.



Джеймс получил повреждение в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». С тех пор «Лейкерс» одержали 4 победы при 7 поражениях и опустились на 8-е место в Западной конференции.

Леброн Джеймс пропустит ещё как минимум три матча из-за травмы паха