Керр: «Голден Стэйт» устроил фестиваль фейерверков в матче с «Денвером»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил яркую игру команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», выделив очень высокую результативность в стартовой четверти.



«Это был настолько прекрасный баскетбол! Я просто любовался тем, как наши баскетболисты двигали мяч, ловили соперника на ложные показы, действовали просто, но в то же время целенаправленно и агрессивно. Мы всегда стремимся найти баланс. На этот раз нам это удалось.



Не припомню лучшей первой четверти. Мы устроили фестиваль фейерверков», – передаёт слова Керра ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 142:111, а в первой четверти он набрал 51 очко, установив новый рекорд лиги по этому показателю.

«Голден Стэйт» установил рекорд НБА, набрав 51 очко за первую четверть