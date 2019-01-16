Сокрушительные данки Клэя Томпсона и Бена Симмонса – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона и мощного форварда «Чикаго Буллз» Джабари Паркера, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Атланты Хоукс» Джейлена Адамса и Джона Коллинза, шикарный пас за спиной лёгкого форварда «Индианы Пэйсерс» Бояна Богдановича, феерический проход через всю площадку, завершённый броском сверху, разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, эффектный финт разыгрывающего «Индианы» Кори Джозефа, а также баззер-битер с центра площадки разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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