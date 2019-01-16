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Колесников: не стоит забывать про неуступчивый балканский баскетбол

Колесников: не стоит забывать про неуступчивый балканский баскетбол
Баскетбол / Еврокубок

Защитник УНИКСа Евгений Колесников поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Топ-16 Еврокубка с «Цедевитой». По словам баскетболиста, казанцам стоит не забывать про неуступчивость балканских оппонентов.

«Интересный соперник, в составе есть ряд сильных игроков, которых нам предстоит сдержать. Также не стоит забывать про неуступчивый балканский баскетбол.

Полагаю, на паркете будет жарко. Очень важно выполнять задачи тренерского штаба, сосредоточиться на защите, а в атаке действовать командно, и уверен, тогда результат будет достигнут!» — приводит слова Евгения Колесникова официальный сайт казанской команды.

Встреча УНИКСа с «Цедевитой» состоится сегодня, 16 января, начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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