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Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Цедевиту»

Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Цедевиту»
Баскетбол / Еврокубок

Казанский УНИКС на домашней площадке обыграл «Цедевиту» в матче Топ-16 Еврокубка. Казанская команда с первой четверти захватила инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в пять очков. Во второй десятиминутке тенденция продолжилась, и к большому перерыву счёт на табло был 47:38.

Третья четверть так же осталась за УНИКСом, а в заключительном игровом отрезке казанцы поставили красивую точку в матче, доведя преимущество до 35 очков Итоговый счёт матча — 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 результативных передач. В составе гостей отличился Андрия Стипанович, набравший 16 очков.

Еврокубок. Группа H. 3-й тур
16 января 2019, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
105:70
(21:16, 26:22, 26:16, 32:16)
Цедевита
Загреб, Хорватия
УНИКС: Смит - 19, Морган - 14, Ндур - 13, Локкетт - 10, Колесников - 10, Макколум - 9, Эджим - 6, Понкрашов - 6, Клименко - 6, Шелекето - 5, Генри - 5, Каймакоглу - 2
Цедевита: Стипанович - 16, Коббс - 15, Паллен - 11, Рамляк - 8, Катич - 5, Мустапич - 5, Кук - 4, Байо - 3, Бошняк - 3, Бульевич
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