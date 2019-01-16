Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Цедевиту»

Казанский УНИКС на домашней площадке обыграл «Цедевиту» в матче Топ-16 Еврокубка. Казанская команда с первой четверти захватила инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в пять очков. Во второй десятиминутке тенденция продолжилась, и к большому перерыву счёт на табло был 47:38.



Третья четверть так же осталась за УНИКСом, а в заключительном игровом отрезке казанцы поставили красивую точку в матче, доведя преимущество до 35 очков Итоговый счёт матча — 105:70 (21:16, 26:22, 26:16, 32:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 результативных передач. В составе гостей отличился Андрия Стипанович, набравший 16 очков.