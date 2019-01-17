«Бостон» обыграл «Торонто», «Детройт» в овертайме победил «Орландо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (26-18) на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» (33-13) — 117:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака. В составе «кельтов» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (27 очков и 18 результативных передач) и Джейсон Тэйтум (16 очков и 10 подборов).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (19-24) дома в овертайме обыграл «Орландо Мэджик» (19-25) — 120:115.

30 очков в составе победителей набрал Блэйк Гриффин. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 14 баллов и 22 подборов. В составе «Орландо» 24 очка на счету Терренса Росса, у Николы Вучевича дабл-дабл из 24 баллов и 13 подборов.