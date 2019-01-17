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«Бостон» обыграл «Торонто», «Детройт» в овертайме победил «Орландо»

«Бостон» обыграл «Торонто», «Детройт» в овертайме победил «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон Селтикс» (26-18) на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» (33-13) — 117:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 33 очка. Дабл-дабл из 22 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака. В составе «кельтов» дабл-даблами отметились Кайри Ирвинг (27 очков и 18 результативных передач) и Джейсон Тэйтум (16 очков и 10 подборов).

В параллельной встрече «Детройт Пистонс» (19-24) дома в овертайме обыграл «Орландо Мэджик» (19-25) — 120:115.

30 очков в составе победителей набрал Блэйк Гриффин. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 14 баллов и 22 подборов. В составе «Орландо» 24 очка на счету Терренса Росса, у Николы Вучевича дабл-дабл из 24 баллов и 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
117:108
(30:36, 34:17, 23:30, 30:25)
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Ирвинг - 27, Хорфорд - 24, Хэйворд - 18, Тейтум - 16, Бэйнс - 9, Браун - 7, Моррис - 6, Розир - 5, Смарт - 5, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей
Торонто Рэпторс: Леонард - 33, Ибака - 22, Грин - 15, Монро - 11, Пауэлл - 11, Лоури - 10, Сиакам - 6, Майлз, Маккоу, Лойд, Ричардсон, Ванвлит, Райт
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
120:115
ОТ (26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Гриффин - 30, Драммонд - 14, Кеннард - 14, Джексон - 13, Галлоуэй - 13, Баллок - 13, Браун - 8, Смит - 6, Пачулия - 6, Джонсон - 3, Робинсон, Лойер, Кальдерон
Орландо Мэджик: Вучевич - 24, Росс - 24, Фурнье - 18, Огастин - 13, Гордон - 12, Айзек - 10, Бриско - 6, Ивунду - 5, Берч - 3, Мартин, Симмонс, Грант, Фразьер
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