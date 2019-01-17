Харден – третий игрок в истории НБА, набиравший по 30 очков в 18 матчах подряд

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 58 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» после того, как в каждой из 17 предыдущих встреч он записывал в актив не менее 30 очков. Таким образом, Харден стал лишь третьим игроком за всю историю существования лиги, набиравшим как минимум по 30 очков в 18 матчах подряд.



Ранее это удавалось только Элджину Бэйлору (серия из 18 подобных игр в сезоне-1961/62) и четырежды Уилту Чемберлену (20 в сезоне-1964/65, 25 в сезоне-1960/61, 31 в сезоне-1962/63 и 65 в сезоне-1961/62).



Встреча завершилась домашним поражением «Хьюстона» в овертайме со счётом 142:145, а Харден в ней также совершил 10 подборов, отдал 6 передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 45 минут.

«Хьюстон» в овертайме уступил «Бруклину», «Милуоки» обыграл «Мемфис»