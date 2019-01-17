Казинс: «Голден Стэйт» ненавидят больше всех в американском спорте

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс убеждён, что успехи его команды в последние годы не вызывают к ней симпатии большинства болельщиков.



«Я не обращаю внимания на то, что пишут в СМИ. Журналисты говорят то, что они должны. И высказывают субъективное мнение. А в результате «Голден Стэйт» стал командой, которую ненавидят больше всех в американском спорте. Действительно ли я верю в это? А есть другой вариант?



Ненавидят Кевина Дюранта, ненавидят Дрэймонда Грина, ненавидят меня. По-моему, единственный, кто пользуется симпатией болельщиков, – это Стивен Карри. Но на самом деле и его многие недолюбливают. Вот такая ситуация. Но я не могу себе позволить переживать из-за этого», – передаёт слова Казинса ESPN.

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