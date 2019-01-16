Др. Грин: разберёмся, как сыграться с Д. Казинсом. Это не астрофизика

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не считает, что включение в ротацию команды восстановившегося после травмы центрового Демаркуса Казинса создаст серьёзные проблемы.



«Мы разберёмся, как сыграться с Казинсом. Это не астрофизика. Это баскетбол. Мы и так показываем неплохую игру, а с ним станем ещё сильнее. Демаркус – один из самых одарённых игроков лиги. Поэтому я, несомненно, очень жду его возвращения в строй. А наши соперники, надеюсь, ожидают этого с ужасом», – передаёт слова Грина ESPN.



Казинс не выходил на площадку с 24 января 2018 года. Ожидается, что он сможет дебютировать за «Голден Стэйт» в ближайшем матче с «Лос-Анджелес Клипперс». При этом главный тренер команды Стив Керр готов сразу выпустить его в стартовом составе.

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