Дюрант: говорят, что Карри убивает баскетбол. Но он единственный в своём роде

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не согласен с теми, кто считает, что акцент на атаки из-за дуги его партнёра по команде Стивена Карри идёт во вред развитию баскетбола.



«Когда Марк Джексон сказал, что Карри убивает баскетбол, то многие восприняли это всерьёз. Но я смотрю на ситуацию по-другому, поскольку Стивен единственный, кто способен выполнять такие броски столь часто и при этом попадать. При этом другие думают, что они тоже смогут так же. Но они ошибаются. Карри единственный в своём роде. Такие таланты рождаются один раз в поколение. Из-за отточенной техники кажется, что всё даётся ему легко. Поэтому получаешь только удовольствие, глядя, как он забивает», – цитирует Дюранта ESPN.

41 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан»