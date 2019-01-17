Прифтис: нельзя недооценивать «Цедевиту» в выездном матче

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своей команды над «Цедевитой» в Еврокубке (105:70).



«Это была хорошая игра, мы добились уверенной победы. Набрали много очков. Надеюсь, что наш настрой не испортится перед следующей игрой с очень хорошей командой «Калев». Нельзя потерять концентрацию. Нельзя недооценивать «Цедевиту» в выездном матче из-за такого счёта. Сегодня у них не было нескольких игроков, дома они сыграют лучше.



Рад, что Реймар Морган вернулся в строй после двухмесячного отсутствия. Он набрал 14 очков. Хорошо, что вовремя сделали операцию, не упустили момента. Морган сыграл неплохо, но ему нужно время, чтобы восстановиться окончательно», – цитирует Прифтиса «Р-Спорт».