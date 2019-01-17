Лукич: поражение от «Банвита» закономерно

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных от «Банвита» в матче Лиги чемпионов ФИБА.



«В первой половине мы играли недостаточно агрессивно и пропустили 49 очков. Промазали пять штрафных бросков, правда, потом собрались и забили все. Вторая половина получилась совершенной иной. В третьей четверти в нужный момент, к сожалению, просто не успели наказать соперника, зато в четвёртой играли с сердцем и эмоциями, имели шанс догнать, но упустили его.



Ошибки были не только в концовке матча, но и в концовках первой, второй и третьей четвертей. Всё закономерно! Возможно, мы оставили много эмоций и сил в матче с «Мурсией», но не в этом причина того, что происходит сейчас. Команда очень уставшая. Почти месяц мы играли и тренировались в составе 10 человек. Игроки — не волшебники. Им сложно восстанавливаться в таком графике. Не оправдываюсь, но Крис Черапович вторую игру проводит с температурой, то есть фактически мы играли даже вдевятером. Ругать их сейчас я не хочу. Ошибки есть, но в первую очередь всем нужно восстановиться перед следующей игрой», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.