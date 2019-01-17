Швед: бросать пока не могу, но скоро буду

Защитник «Химок» Алексей Швед, продолжающий восстанавливаться после травмы, рассказал о процессе выздоровления, отметив, что пока ещё не в состоянии выполнять бросок.

«Съездил в Германию. Там меня проверили, остался на неделю на реабилитацию. Ходил, лечился. Чувствую себя намного лучше и постепенно набираю форму. Разминают палец, массажируют. Делаю упражнения, чтобы он скорее начал двигаться. Бросать ещё тяжело, но в скором времени буду», — приводит слова Шведа официальный сайт «Химок».

Алексей Швед пропустил уже более месяца по причине перелома пальца. В нынешнем сезоне Евролиги Швед принял участие в восьми матчах, набирая 25,3 очка совершая 7,4 передачи за 33 минуты игрового времени в среднем.