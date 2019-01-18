16 очков Блэка помогли «Маккаби» победить «Барселону»

«Маккаби» одержал домашнюю победу в матче с «Барселоной» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Тель-Авива сходу завладела инициативой, и уже после первой половины встречи вопросы о победителе были сняты — 57:35.

Третья четверть прошла в том же ключе, что и предыдущие, преимущество «Маккаби» выросло до 33 очков — 85:52. Лишь в заключительном игровом отрезке «Барселона» сократила отставание, что не повлияло на конечный итог — победа «Маккаби» со счётом 99:83.

Самым результативным в составе победителей стар Тарик Блэк, набравший 16 очков. По 15 очков набрали Джонни О'Брайант и Скотти Уилбекин. У «Барселоны» лучшим стал Пау Рибас, набравший 13 очков, Пьерре Ориола записал в актив 12 баллов.