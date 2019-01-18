Хэкетт: игра с «Баварией» показала, что ЦСКА борется

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». По словам баскетболиста, ЦСКА показал не лучшую игру, но доказал, что команда умеет бороться.

«Сложное начало матча. Мы промазали несколько лэй-апов, а они вышли и забили несколько мячей. Но мы продолжили бороться и стали контролировать игру к концу первой половины. Во второй половине мы сражались и отлично играли в защите и победили хорошую команду.

«Бавария» — отличная команда, надо отдать ей должное, они бьются, у них хорошая организация, грамотный баскетбол. Эта игра, возможно, не лучший показатель, но она показывает, что команда борется", — передаёт слова Хэкетта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.