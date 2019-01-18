16 очков Калинича помогли «Фенербахче» разгромить «Гран Канарию»

«Фенербахче» разгромил «Гран Канарию» в выездном матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Стамбула уверенно начала встречу и уже в первой четверти повела с разницей в 5 очков — 24:19. Во второй десятиминутке преимущество «Фенербахче» стало двузначным — 44:32.

В третьей четверти «Гран Канария» вернула интригу, сократив отставание до 5 очков — 51:56. Но уже в заключительном игровом отрезке «Фенербахче» прибавил и оформил крупную победу — 82:64. Эта победа стала для стамбульцев 17-й в сезоне Евролиги.

Лучшим в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 16 очков. 13 очков набрал форвард Ян Веселы. В составе «Гран Канарии» отличился Ким Тилли, записавший в актив 21 очко.