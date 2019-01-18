Боломбой: игроки ЦСКА верили друг в друга и победили «Баварию»

Тяжёлый форвард ЦСКА Джоэл Боломбой прокомментировал победу своей команды в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги, в котором «армейцы» справились с «Баварией» (77:70).

«Мы сражались на протяжении всей игры, придерживались плана и боролись. У нас было плохое начало, но мы продолжили сражаться, в середине матча мы играли командно, верили друг в друга и взяли эту победу. Мы становимся лучше, мы учимся. Сейчас мы счастливы.



Мой перформанс? Я был готов. В последних матчах я не играл, но остался готов, знал, что время придёт. И оно пришло, я был готов. Коуч назвал моё имя, и я вышел», — передаёт слова Боломбоя корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

В матче с «Баварией» Джоэл Боломбой набрал 9 очков и собрал 4 подбора за 12 минут игрового времени.