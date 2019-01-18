«Вашингтон» на последней секунде вырвал победу у «Никс»

В стартовом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» в выставочном матче в Лондоне с минимальным преимуществом обыграл «Нью-Йорк Никс» — 101:100. При счёте 100:99 в пользу «Никс» центровому хозяев Томасу Брайанту удалось заработать два очка — мяч после его броска был сбит перед попаданием в кольцо.

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Самым результативным игроком встречи стал защитников «волшебников» Брэдли Бил, остановившийся в шаге от дабл-дабла – 26 очков и 9 подборов. Дабл-дабл из 20 баллов и 11 подборов на счету Отто Портера. В активе Томаша Саторански 14 очков, у Тревора Аризы – 12.

В составе «Никс» 25 очков набрал Эммануэль Мудиэй. Дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов на счету Ноа Вонле. В активе Люка Корнета 16 очков.

«Вашингтон» (19-26) одержал третью победу в четырёх матчах. У «Никс» (10-34) пять поражений кряду.