Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Вашингтон» на последней секунде вырвал победу у «Никс»

«Вашингтон» на последней секунде вырвал победу у «Никс»
Баскетбол / НБА

В стартовом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» в выставочном матче в Лондоне с минимальным преимуществом обыграл «Нью-Йорк Никс» — 101:100. При счёте 100:99 в пользу «Никс» центровому хозяев Томасу Брайанту удалось заработать два очка — мяч после его броска был сбит перед попаданием в кольцо.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Самым результативным игроком встречи стал защитников «волшебников» Брэдли Бил, остановившийся в шаге от дабл-дабла – 26 очков и 9 подборов. Дабл-дабл из 20 баллов и 11 подборов на счету Отто Портера. В активе Томаша Саторански 14 очков, у Тревора Аризы – 12.

В составе «Никс» 25 очков набрал Эммануэль Мудиэй. Дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов на счету Ноа Вонле. В активе Люка Корнета 16 очков.

«Вашингтон» (19-26) одержал третью победу в четырёх матчах. У «Никс» (10-34) пять поражений кряду.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
101:100
(20:30, 33:33, 24:26, 24:11)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Портер - 20, Саторански - 14, Ариза - 12, Деккер - 10, Брайант - 10, Рэндл - 4, Грин - 3, Браун - 2, Робинсон, Маинми
Нью-Йорк Никс: Мудиэй - 25, Корнет - 16, Трир - 13, Дотсон - 13, Вонле - 13, Хардуэй-младший - 8, Нокс - 5, Робинсон - 4, Нтиликина - 3, Ли, Хезонья, Бёрк, Томас
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент