«Лейкерс» благодаря 32 очкам Кузмы обыграли «Оклахому»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде в овертайме обыграл «Оклахому-Сити Тандер» — 138:128. У хозяев пять поражений в шести встречах.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, набравший 32 очка. Он реализовал 7 бросков из 12 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Ивица Зубац (26 баллов и 12 подборов), Лонзо Болл (18 очков и 10 результативных передач) и Джош Харт (12 баллов и 10 подборов). Леброн Джеймс продолжает восстанавливаться после повреждения.

В составе «Тандер» 27 очков набрал Пол Джордж. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов. Расселл Уэстбрук остановился в шаге от трипл-дабла – 26 очков, 9 подборов и 13 результативных передач.