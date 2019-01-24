Прифтис: давайте будем делать выводы после завершения сезона

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Цедевитой» и призвал всех не делать преждевременных выводов.



«Для нас очень важно было сегодня победить. «Цедевита» играла в понедельник, и ей было объективно трудно сегодня. Но мы фокусировались на своей игре. Сразу хочу сказать, что в защите мы действовали не лучшим образом. Особенно в начале заключительной четверти, когда «Цедевита» очень близко (на 7 очков) к нам подобралась. Пришлось срочно вносить коррективы в нашу игру. В целом же мы провели матч на хорошем уровне. Удачи «Цедевите», поздравляю своих ребят с победой.



Выиграем ли мы Еврокубок? А вы сами как думаете? Я пока не думаю. Сезон длинный, сейчас только его середина. Нам ещё нужно улучшать свою игру. Особенно в защите. Я серьёзно говорю.



Повторюсь, нам есть что улучшать в нашей игре. Да, у нас хорошая команда, ребята с характером. Но давайте будем делать выводы после завершения сезона», — приводит слова Прифтиса официальный сайт казанской команды.