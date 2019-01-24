Райт: парни из «Ульма» были по-настоящему голодны

Форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт прокомментировал итоги встречи с «Ульмом» в Топ-16 Еврокубка.



«Тяжелый матч. Эти парни из «Ульма» по-настоящему голодны, они прилетели в Краснодар за победой. Но мы знали, что «Локо» нужно выиграть, чтобы пройти в следующий раунд, и были сконцентрированы на своей игре. Во второй половине остановили несколько атак «Ульма» и реализовали свои броски. Мои трёхочковые? Слушайте, я забиваю их не первый день. Парни находили меня в открытых позициях, а я просто выпускал мяч в сторону кольца. Рад, что все удалось», — приводит слова Дорелла Райта официальный сайт краснодарской команды.



Благодаря победе «Локомотив-Кубань» обеспечил себе выход в финальную часть Еврокубка.