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17 очков Грина помогли «Фенербахче» уверенно победить «Олимпиакос»

17 очков Грина помогли «Фенербахче» уверенно победить «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига

«Фенербахче» одержал победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Команда из Стамбула уверенно начала встречу и уже в первой четверти повела с разницей в 6 очков — 21:15. По итогам первой половины матча преимущество «Фенербахче» стало двузначным — 40:28.

После большого перерыва картина на паркете не изменилась. Хозяева владели инициативой и выиграли оставшиеся две четверти, тем самым оформив крупную победу со счётом 90:75.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов — у Али Мухаммеда. В составе «Олимпиакоса» 14 баллов набрал Яннис Тимма, а ещё 13 баллов пирейцам принёс Яннис Стрелниекс.

Евролига. 20-й тур
24 января 2019, четверг. 20:30 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
90:75
(21:15, 19:13, 28:26, 22:21)
Олимпиакос
Пирей, Греция
Фенербахче: Грин - 17, Калинич - 16, Мухаммед - 13, Слукас - 12, Дювериоглу - 8, Веселы - 7, Мелли - 6, Гудурич - 5, Датоме - 4, Ловернь - 2, Махмутоглу, Гюлер
Олимпиакос: Тимма - 14, Стрелниекс - 13, Милутинов - 11, Спанулис - 10, Тупан - 8, Папаниколау - 8, Ледей - 6, Уильямс-Госс - 3, Богрис - 2, Везенков, Принтезис, Манцарис
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