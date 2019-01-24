17 очков Грина помогли «Фенербахче» уверенно победить «Олимпиакос»

«Фенербахче» одержал победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Команда из Стамбула уверенно начала встречу и уже в первой четверти повела с разницей в 6 очков — 21:15. По итогам первой половины матча преимущество «Фенербахче» стало двузначным — 40:28.

После большого перерыва картина на паркете не изменилась. Хозяева владели инициативой и выиграли оставшиеся две четверти, тем самым оформив крупную победу со счётом 90:75.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов — у Али Мухаммеда. В составе «Олимпиакоса» 14 баллов набрал Яннис Тимма, а ещё 13 баллов пирейцам принёс Яннис Стрелниекс.