«Реал» победил «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Рэндольфа

В Мадриде завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Реал» одержал победу в матче с «Анадолу Эфес». Первая половина встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло. После первой половины матча счёт был 42:42.

В третьей четверти хозяевам удалось вырваться вперёд — 61:58, а в заключительном игровом отрезке «Реал» дожал гостей из Стамбула, оформив победу со счётом 92:84.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Рэндольф, набравший 24 очка. Серхио Льюль собрал коллекцию из 19 очков, 8 подборов и 5 передач. В составе «Анадолу Эфес» 21 балл набрал Василье Мичич, 15 очков записал в актив Тибор Пляйсс. «Реал» после этой победы продолжает занимать второе место в таблице Евролиги.