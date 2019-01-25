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«Реал» победил «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Рэндольфа

«Реал» победил «Анадолу Эфес» благодаря 24 очкам Рэндольфа
Баскетбол / Евролига

В Мадриде завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Реал» одержал победу в матче с «Анадолу Эфес». Первая половина встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло. После первой половины матча счёт был 42:42.

В третьей четверти хозяевам удалось вырваться вперёд — 61:58, а в заключительном игровом отрезке «Реал» дожал гостей из Стамбула, оформив победу со счётом 92:84.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Рэндольф, набравший 24 очка. Серхио Льюль собрал коллекцию из 19 очков, 8 подборов и 5 передач. В составе «Анадолу Эфес» 21 балл набрал Василье Мичич, 15 очков записал в актив Тибор Пляйсс. «Реал» после этой победы продолжает занимать второе место в таблице Евролиги.

Евролига. 20-й тур
24 января 2019, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
92:84
(21:21, 21:21, 22:19, 28:23)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Рэндольф - 24, Льюль - 19, Таварес - 10, Кампаццо - 8, Тэйлор - 8, Рейес - 6, Козёр - 5, Кэрролл - 5, Айон - 3, Фернандес - 2, Томпкинс - 2, Дек
Анадолу Эфес: Мичич - 21, Пляйсс - 15, Мотум - 13, Симон - 9, Ларкин - 8, Бьёбуа - 8, Морман - 5, Данстон - 5, Балбай, Бирсен, Шанлы, Андерсон
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