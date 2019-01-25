Определились стартовые составы на Матч звёзд НБА

Стали известны стартовые составы Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

В сборную Восточной конференции вошли: Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

Сборная Западной конференции: Стивен Карри, Кевин Дюрант (оба – «Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»).

Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо — капитаны команд. Отметим, что Лука Дончич получил более 4,2 млн голосов болельщиков, больше на Западе только у Джеймса (4,6 млн).

Запасные игроки определятся голосованием среди главных тренеров команд соответствующей конференции. Запасные набираются из двух защитников, трёх игроков передней линии и двух игроков вне зависимости от амплуа.

Матч звёзд в этом году пройдёт в Шарлотт 17 февраля.