«Портленд» обыграл «Финикс», несмотря на 27 очков Букера

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 120:106. Определяющей стала третья четверть, которую команда из штата Орегон выиграла со счётом 32:24.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 27 очков. 18 баллов на счету Келли Убре, 17 – у Драгана Бендера. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон участия в матче не принимал.

У победителей 24 очка набрал Дэмьен Лиллард, по 20 – Си Джей Макколлум и Джейк Лейман. Игроки «Портленда» реализовали 20 штрафных бросков из 20.

«Портленд» (30-20) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился в лидирующем квартете Западной конференции. У «Финикса» (11-39) шесть поражений подряд и последнее место на Западе.