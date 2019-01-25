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«Портленд» обыграл «Финикс», несмотря на 27 очков Букера

«Портленд» обыграл «Финикс», несмотря на 27 очков Букера
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 120:106. Определяющей стала третья четверть, которую команда из штата Орегон выиграла со счётом 32:24.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 27 очков. 18 баллов на счету Келли Убре, 17 – у Драгана Бендера. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон участия в матче не принимал.

У победителей 24 очка набрал Дэмьен Лиллард, по 20 – Си Джей Макколлум и Джейк Лейман. Игроки «Портленда» реализовали 20 штрафных бросков из 20.

«Портленд» (30-20) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился в лидирующем квартете Западной конференции. У «Финикса» (11-39) шесть поражений подряд и последнее место на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
106:120
(31:30, 21:26, 24:32, 30:32)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: Букер - 27, Убре - 18, Бендер - 17, Окобо - 12, Бриджес - 8, Кроуфорд - 7, Джексон - 6, Дэниелс - 5, Эйси - 4, Мелтон - 2, Андерсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 24, Макколлум - 20, Лейман - 20, Карри - 17, Нуркич - 16, Амину - 7, Коллинс - 7, Харклесс - 5, Тёрнер - 2, Суониган - 2, Болдуин, Стаускас, Леонард
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