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27+12 Таунса помогли «Миннесоте» на выезде обыграть «Лейкерс»

27+12 Таунса помогли «Миннесоте» на выезде обыграть «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:105. Определяющей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 36:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счет Таджа Гибсона (14 баллов и 10 подборов). 23 очка в активе Эндрю Уиггинса.

В составе «озёрников» дабл-дабл из 15 очков и 13 результативных передач оформил Рэджон Рондо. 20 баллов на счету Брэндона Ингрэма. Леброн Джеймс и Лонзо Болл не принимали участия в матче из-за травм.

«Тимбервулвз» (24-24) одержали третью победу подряд и приблизились к зоне плей-офф. У калифорнийев (25-24) третье поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
105:120
(29:28, 32:30, 21:26, 23:36)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ингрэм - 20, Рондо - 15, Колдуэлл-Поуп - 13, Кузма - 10, Макги - 10, Зубац - 10, Бизли - 9, Стивенсон - 7, Михайлюк - 6, Харт - 5, Чендлер, Вагнер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Уиггинс - 23, Бэйлесс - 16, Гибсон - 14, Террелл - 10, Окоги - 9, Денг - 7, Роуз - 6, Дьенг - 4, Шарич - 4, Тиг, Бэйтс-Диоп, Толливер
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