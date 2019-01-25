27+12 Таунса помогли «Миннесоте» на выезде обыграть «Лейкерс»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:105. Определяющей стала заключительная четверть, которую гости выиграли со счётом 36:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счет Таджа Гибсона (14 баллов и 10 подборов). 23 очка в активе Эндрю Уиггинса.

В составе «озёрников» дабл-дабл из 15 очков и 13 результативных передач оформил Рэджон Рондо. 20 баллов на счету Брэндона Ингрэма. Леброн Джеймс и Лонзо Болл не принимали участия в матче из-за травм.

«Тимбервулвз» (24-24) одержали третью победу подряд и приблизились к зоне плей-офф. У калифорнийев (25-24) третье поражение кряду.