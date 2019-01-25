Керр: не верю, что в Матче звёзд снова сыграют четыре игрока «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не уверен, что его команда получит в предстоящем Матче звёзд НБА такое же широкое представительство, как в прошлом сезоне.



«Сомневаюсь, что в Матче звёзд снова сыграют четыре игрока «Голден Стэйт». Честно говоря, не верю в это. Дело в том, что сезон для нас складывается непросто. Дрэймонд Грин играл на звёздном уровне последние три недели. Но он сам признаёт, что этого не было в предыдущие два месяца. Так что, по-моему, его не пригласят. Хотя кто знает. Посмотрим. На данный момент Грин является одним из лучших в лиге. А самое главное, что мы начали побеждать», – цитирует Керра ESPN.



По итогам комбинированного голосования болельщиков, СМИ и игроков в стартовые составы Матча звёзд были избраны два представителя «Голден Стэйт»: разыгрывающий Стивен Карри и лёгкий форвард Кевин Дюрант.

Определились стартовые составы на Матч звёзд НБА