Дрэймонд Грин: не переживаю из-за того, попаду на Матч звёзд или нет

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не уверен, что получит приглашение на предстоящий Матч звёзд НБА.



«Не знаю, какими критериями руководствуются люди во время голосования за участников Матча звёзд. Но, в конце концов, я не слишком переживаю из-за того, попаду туда или нет. Если меня всё же пригласят, то будет здорово. Всегда приятно получить подобное признание, поскольку пробиться в состав на эту встречу очень сложно. Но если меня не выберут, то я буду наслаждаться отпуском. Так что у меня беспроигрышная ситуация», – цитирует Грина ESPN.



Форвард принимал участие в Матче звёзд три последних сезона подряд.



Запасные игроки на встречу будут определены в результате голосования тренеров команд НБА.

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