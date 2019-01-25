Зверский данк Нуркича – в видеообзоре матча «Финикс»–«Портленд»

«Финикс Санс» на своей площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались зверский данк центрового «Портленда» Юсуфа Нуркича и эффектный бросок с отклонением через руки соперника атакующего защитника «Финикса» Девина Букера.



Матч завершился победой «Портленда» со счётом 120:106. Самым результативным игроком встречи с 27 очками стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. У победителей отличился разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 24 очка. Теперь «Трэйл Блэйзерсз» занимают в Западной конференции 4-е место с соотношением побед и поражений 30-20, а «Санс» – 15-е (11-39).

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