Виртуозный дриблинг Стивена Карри – в топ-5 дня в НБА

Виртуозный дриблинг и последующий точный средний бросок разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, сокрушительный «гвоздь» через соперника центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса после силового прохода, роскошный прорыв под щит с разворотом на 360 градусов лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндона Ингрэма, шикарный пас за спину под кольцо разыгрывающего «Голден Стэйт» Шона Ливингстона, а также мощный данк двумя руками после сольного прохода вдоль лицевой лёгкого форварда «Оклахома-Сити Тандер» Абделя Надера оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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