21 очко Дугласа помогло «Дарушшафаке» победить «Басконию»

«Дарушшафака» одержала победу на домашней арене в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги, одолев «Басконию». Команда из Стамбула неудачно начала встречу, уступив в первой четверти с разницей в 8 очков — 21:29. Уже во второй десятиминутке «Дарушшафака» ликвидировала почти весь дефицит, сократив отставание до двух очков — 45:47.

После большого перерыва стамбульцам удалось выйти вперёд — 63:61. А уже в заключительном игровом отрезке они сумели прибавить ещё немного, оформив победу со счётом 80:75. Лучшим в составе «Дарушшафаки» стал Тони Дуглас, собравший коллекцию из 21 очка, 6 подборов и 5 передач. У «Басконии» 18 очков набрал Мэтт Дженнинг.

Эта победа для «Дарушшафаки» стала лишь третьей в нынешнем сезоне Евролиги.