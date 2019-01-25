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«Будучность» победила «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Коула

«Будучность» победила «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Коула
Баскетбол / Евролига

«Будучность» завоевала победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Подгорицы справилась с «Гран Канарией».

Подопечные Репеши удачно провели первую четверть, выиграв её со счётом 27:24. Во втором игровом отрезке они потеряли инициативу и упустили лидерство — 36:38. Но после большого перерыва «Будучность» снова начала контролировать ход матча, хотя борьба была плотной вплоть до финальной сирены. В конечном итоге черногорцы оформили победу со счётом 80:75. Этот успех стал для балканцев третьим кряду.

Лучшим в составе победителей стал Норрис Коул, набравший 20 очков. В составе «Гран Канарии» самым результативным стал Сандер-Сиим Вене, набравший 16 баллов.

Евролига. 20-й тур
25 января 2019, пятница. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
75:70
(27:24, 9:14, 25:19, 14:13)
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Будучность: Коул - 20, Битадзе - 16, Джексон - 10, Кларк - 4, Барович - 4, Белл - 4, Николич - 1, Шехович, Гордич, Попович
Гран Канария: Сиим-Сандер - 16, Пасечникс - 12, Рабаседа - 12, Оливер - 8, Балвин - 8, Эрикссон - 6, Магетти - 3, Баес - 3, Паули - 2, Строуберри, Фишер, Тийе
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