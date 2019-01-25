«Будучность» победила «Гран Канарию» благодаря 20 очкам Коула

«Будучность» завоевала победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Подгорицы справилась с «Гран Канарией».

Подопечные Репеши удачно провели первую четверть, выиграв её со счётом 27:24. Во втором игровом отрезке они потеряли инициативу и упустили лидерство — 36:38. Но после большого перерыва «Будучность» снова начала контролировать ход матча, хотя борьба была плотной вплоть до финальной сирены. В конечном итоге черногорцы оформили победу со счётом 80:75. Этот успех стал для балканцев третьим кряду.

Лучшим в составе победителей стал Норрис Коул, набравший 20 очков. В составе «Гран Канарии» самым результативным стал Сандер-Сиим Вене, набравший 16 баллов.