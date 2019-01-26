Астахов: при Барцокасе ситуация в «Химках» могла полностью выйти из-под контроля

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов прокомментировал увольнение Георгиоса Брацокаса с поста главного тренера команды. Напомним, что Барцокаса сменил литовский специалист Римас Куртинайтис.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить Георгиоса Барцокаса за прошлый сезон, в котором «Химки» впервые в своей истории вышли в плей-офф Евролиги. В этом сезоне что-то пошло не так.

Могу сказать, что такие отставки тренера просто так не происходят. Не бывает такого, чтобы тренера уволили за одну-две игры. Это решение зреет. Все наблюдают внутреннюю атмосферу, не только в команде, но и в целом в клубе. Мы подошли к такой ситуации, когда всем было понятно, что что-то надо делать.

Это очень тяжёлое, трудное решение, но если бы мы этого не сделали, ситуация полностью вышла бы из-под контроля. Сейчас у нас есть шанс вернуться на тот путь, который мы планировали», — приводит слова Астахова пресс-служба «Химок».