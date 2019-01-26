Итудис: счастлив, что ЦСКА вернулся на победный путь

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (84:76).

«Хотел бы поздравить команду с победой, с показанной борьбой, с проявленным духом. Мы играли против отличной, мотивированной команды. Думаю, в целом матч получился зрелищным для любителей баскетбола. Мы контролировали большую часть встречи. Понятно, у соперников получилась хорошая третья четверть, в которой они попали важные мячи на последних секундах владений. Это придало им энергии, к тому же им удалось несколько раз хорошо отзащищаться. У нас случились несколько невынужденных ошибок, но самое важное – и это можно было увидеть в глазах игроков – мы сохраняли настрой, верили друг в друга и в наш план.

Мы здорово исполнили многие вещи. Определённо, я счастлив, что мы вернулись на победный путь, обыграли команду с большими амбициями, качеством, габаритами, к тому же игравшую дома. Это говорит многое о реакции со стороны игроков, и я ещё раз их с этим поздравляю», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.