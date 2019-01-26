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«Вашингтон» на выезде обыграл «Орландо», «Майами» — «Кливленд»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Орландо», «Майами» — «Кливленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (21-27) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (20-29) — 95:91.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Вучевич, набравший 28 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 22 баллов и 11 подборов. 16 очков на счету Терренса Росса. У «волшебников» 27 очков в активе Брэдли Била, 24 – у Джеффа Грина. «Вашингтон» реализовал 15 бросков из 27 из-за дуги.

В параллельной встрече «Майами Хит» (23-24) также на выезде взял верх над «Кливленд Кавальерс» (10-40) — 100:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Джеди Осман, набравший 29 очков. В составе победителей 27 баллов на счету Джастиса Уинслоу. Дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (14 очков и 13 подборов) и Деррик Джонс (14 баллов и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
91:95
(21:24, 17:26, 31:25, 22:20)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вучевич - 28, Гордон - 22, Росс - 16, Айзек - 8, Бамба - 6, Огастин - 5, Грант - 4, Фурнье - 2, Мартин, Симмонс, Берч, Ивунду, Фразьер
Вашингтон Уизардс: Бил - 27, Грин - 24, Брайант - 11, Портер - 10, Саторански - 9, Ариза - 6, Маинми - 6, Деккер - 2, Браун, Рэндл, Макрай
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
94:100
(23:27, 30:21, 17:32, 24:20)
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Осман - 29, Бёркс - 13, Секстон - 13, Жижич - 11, Худ - 10, Кларксон - 6, Нэнс - 6, Деллаведова - 4, Адель - 2, Пэйн, Блоссомгейм, Фрай
Майами Хит: Уинслоу - 27, Джонс - 14, Уайтсайд - 14, Уэйд - 13, Ричардсон - 10, Адебайо - 8, Джонсон - 5, Эллингтон, Олиник, Уэйтерс, Макгрудер, Хаслем
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