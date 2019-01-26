«Вашингтон» на выезде обыграл «Орландо», «Майами» — «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Вашингтон Уизардс» (21-27) на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (20-29) — 95:91.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Вучевич, набравший 28 очков. Аарон Гордон оформил дабл-дабл из 22 баллов и 11 подборов. 16 очков на счету Терренса Росса. У «волшебников» 27 очков в активе Брэдли Била, 24 – у Джеффа Грина. «Вашингтон» реализовал 15 бросков из 27 из-за дуги.

В параллельной встрече «Майами Хит» (23-24) также на выезде взял верх над «Кливленд Кавальерс» (10-40) — 100:94.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Джеди Осман, набравший 29 очков. В составе победителей 27 баллов на счету Джастиса Уинслоу. Дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (14 очков и 13 подборов) и Деррик Джонс (14 баллов и 10 подборов).