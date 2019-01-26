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«Даллас» обыграл «Детройт», «Милуоки» вырвал победу у «Шарлотт»

«Даллас» обыграл «Детройт», «Милуоки» вырвал победу у «Шарлотт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (22-26) на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» (21-27) — 106:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Блэйк Гриффин, набравший 35 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 23 баллов и 15 подборов. В составе победителей 32 очка набрал Лука Дончич (также 8 подборов и 8 результативных передач). 19 баллов в активе Денниса Смита.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» (35-12) дома взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (23-25) — 108:99. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 32:12.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. У «Шарлотт» 19 баллов в активе Николя Батюма.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
106:101
(23:28, 39:26, 26:31, 18:16)
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Смит - 19, Джордан - 13, Клебер - 12, Пауэлл - 9, Финни-Смит - 9, Барнс - 9, Харрис - 3, Брансон, Мэттьюз, Новицки, Брокхофф, Межри
Детройт Пистонс: Гриффин - 35, Драммонд - 23, Джексон - 12, Баллок - 9, Браун - 7, Галлоуэй - 5, Пачулия - 5, Кеннард - 3, Джонсон - 2, Томас, Робинсон, Лойер, Кальдерон
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
108:99
(22:27, 30:27, 24:33, 32:12)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Брогдон - 19, Бледсо - 18, Миддлтон - 15, Браун - 9, Лопес - 8, Снелл - 5, Хилл, Уилсон, Мейкер, Смит, Коннотон, Ильясова
Шарлотт Хорнетс: Батюм - 19, Лэмб - 16, Кидд-Гилкрист - 16, Уильямс - 13, Уокер - 10, Грэм - 8, Эрнангомес - 7, Бийомбо - 6, Бриджес - 4, Монк, Бэйкон, Паркер, Камински
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