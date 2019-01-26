«Даллас» обыграл «Детройт», «Милуоки» вырвал победу у «Шарлотт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (22-26) на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» (21-27) — 106:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Блэйк Гриффин, набравший 35 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 23 баллов и 15 подборов. В составе победителей 32 очка набрал Лука Дончич (также 8 подборов и 8 результативных передач). 19 баллов в активе Денниса Смита.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» (35-12) дома взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (23-25) — 108:99. Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счётом 32:12.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 14 подборов. У «Шарлотт» 19 баллов в активе Николя Батюма.