«Юта» обыграла «Миннесоту», «Денвер» разгромил «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (28-22) на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (24-25) — 106:102.

Дабл-даблами в составе гостей отметились Карл-Энтони Таунс (33 очка и 10 подборов) и Эндрю Уиггинс (22 балла и 11 подборов). У «джазменов» дабл-даблы на счету Донована Митчелла (24 очка и 11 результативных передач) и Руди Гобера (18 баллов и 16 подборов).

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (32-15) дома разгромил «Финикс Санз» (11-40) — 132:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 35 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон пропускал матч.

В составе «Денвера» 20 очков набрал Пол Миллсэп, 19 – Малик Бизли. Николай Йокич не принимал участия в матче.