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«Юта» обыграла «Миннесоту», «Денвер» разгромил «Финикс»

«Юта» обыграла «Миннесоту», «Денвер» разгромил «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (28-22) на домашнем паркете обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (24-25) — 106:102.

Дабл-даблами в составе гостей отметились Карл-Энтони Таунс (33 очка и 10 подборов) и Эндрю Уиггинс (22 балла и 11 подборов). У «джазменов» дабл-даблы на счету Донована Митчелла (24 очка и 11 результативных передач) и Руди Гобера (18 баллов и 16 подборов).

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» (32-15) дома разгромил «Финикс Санз» (11-40) — 132:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Букер, набравший 35 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон пропускал матч.

В составе «Денвера» 20 очков набрал Пол Миллсэп, 19 – Малик Бизли. Николай Йокич не принимал участия в матче.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
106:102
(31:24, 21:21, 38:24, 16:33)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Митчелл - 24, Гобер - 18, Корвер - 16, Фэйворс - 13, Инглс - 12, Краудер - 9, Рубио - 6, О'Нил - 5, Ньянг - 3, Аллен, Митру-Лонг, Юдо, Кавано
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Уиггинс - 21, Бэйлесс - 11, Дьенг - 8, Гибсон - 8, Окоги - 7, Денг - 6, Толливер - 6, Уильямс - 2, Террелл, Роуз, Бэйтс-Диоп, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
132:95
(37:32, 33:23, 28:26, 34:14)
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 20, Бисли - 19, Моррис - 17, Пламли - 16, Бартон - 14, Маррей - 13, Лайлз - 12, Харрис - 10, Крэйг - 8, Эрнангомес - 2, Вандербилт - 1, Йокич, Лайдон
Финикс Санз: Букер - 35, Джексон - 17, Бендер - 14, Убре - 13, Окобо - 7, Дэниелс - 5, Бриджес - 4, Эйси, Кроуфорд, Андерсон
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