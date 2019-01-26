Лу Уильямс оформил первый трипл-дабл в карьере

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (106:101) оформил первый трипл-дабл в карьере.

Уильямс за 32 минуты набрал 31 очко, собрал 10 подборов, отдал 10 результативных передач, а также совершил один перехват и один блок-шот. 32-летний защитник реализовал 9 бросков из 19 с игры, включая 2 трёхочковых из шести. Со штрафной линии Лу набрал 11 очков, совершив 13 попыток.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда одержала 27 побед и потерпела 22 поражения.

В следующем матче «Лос-Анджелес» дома встретится с «Сакраменто Кингз». Игра состоится 27 января и начнётся в 23:30 мск.