Сет Карри примет участие в конкурсе трёхочковых

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Сет Карри примет участие в конкурсе по трёхочковым броскам во время Звёздного уик-энда в Шарлотт 16 февраля, сообщает ESPN.

В нынешнем сезоне Карри реализует 48% попыток из-за дуги.

Сет — младший брат разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, являющего победителем конкурса трёхочковых 2015 года. Старший Карри пока не решил, примет ли участие в состязании по дальним броскам в следующем месяце.

«Портленд» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из штата Орегон одержала 30 побед и потерпела 20 поражений.

В следующем матче «Трэйл Блэйзерс» сыграют с «Атлантой Хоукс». Встреча состоится в Портленде на арене «Мода-центр» 27 января и начнётся в 6:00 мск.